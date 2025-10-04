recherche
The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Roxane chante "Dernière danse" d’Indila (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 4 octobre 2025 166
Replay "The Voice Kids" : Roxane chante "Dernière danse" d’Indila (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec le premier passage en solo de Roxane. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, pour sa grande finale, Roxane va interpréter un titre de Indila : "Dernière danse".

Roxane est une jeune fille qui croque la vie à pleines dents ! Pour les auditions à l’aveugle de la saison 2025 de The Voice Kids, le jeune talent avait choisi le titre "Flamme" de Juliette Armanet pour séduire les coachs. Elle en avait profité pour montrer toute l’étendue de son talent en entonnant quelques notes de musique à la flute, un instrument qu’elle pratique depuis l’âge de 7 ans. Sa spontanéité et son énergie avaient séduit Matt Pokora.

Pour l’étape des Groupes, il y a 15 jours, le coach n’avait pas hésité à la choisir pour la phase finale face à Lyanna, Constantin et Sasha après leur reprise d’Abracadabra de Lady Gaga.

Ce soir, Roxane se retrouve face à Kimon.

Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 04 octobre 2025 22:34
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans The Voice Kids | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19

Dernières news

Finale de &quot;The Voice Kids&quot; samedi 4 octobre 2025 sur TF1, les artistes présents

Finale de "The Voice Kids" samedi 4 octobre 2025 sur TF1, les artistes présents

30 septembre 2025 - 20:48

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2019 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL