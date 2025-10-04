Replay "The Voice Kids" : Roxane chante "Dernière danse" d’Indila (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec le premier passage en solo de Roxane. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, pour sa grande finale, Roxane va interpréter un titre de Indila : "Dernière danse".

Roxane est une jeune fille qui croque la vie à pleines dents ! Pour les auditions à l’aveugle de la saison 2025 de The Voice Kids, le jeune talent avait choisi le titre "Flamme" de Juliette Armanet pour séduire les coachs. Elle en avait profité pour montrer toute l’étendue de son talent en entonnant quelques notes de musique à la flute, un instrument qu’elle pratique depuis l’âge de 7 ans. Sa spontanéité et son énergie avaient séduit Matt Pokora.

Pour l’étape des Groupes, il y a 15 jours, le coach n’avait pas hésité à la choisir pour la phase finale face à Lyanna, Constantin et Sasha après leur reprise d’Abracadabra de Lady Gaga.

Ce soir, Roxane se retrouve face à Kimon.

