Replay "The Voice Kids" : Kimon chante "This is me" de The Greastest Showman (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec le premier passage en solo de Kimon. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour la finale de The Voice Kids 2025, Kimon, le talent de Matt Pokora a choisi un titre du film musical : The Greastest Sowman : "This is me".

Kimon est impressionnant. Il l’a prouvé une première fois, lors de son audition à l’aveugle en septembre dernier. Il avait choisi un titre d’Olivia Rodrigo "Vampire". Son interprétation avait mis tous les coachs d’accord.

Lors de l’étape des Groupes, Kimon s’est une nouvelle fois démarqué de ses camarades Gabriela, Ariane et Jade sur le titre "Feel good" de Charlotte Cardin, la marraine de la nouvelle saison de la Star Ac.

Ce soir, Kimon est face à Roxane dans la Team Matt Pokora.

Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.