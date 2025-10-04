recherche
The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Kimon chante "This is me" de The Greastest Showman (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 4 octobre 2025 169
Replay "The Voice Kids" : Kimon chante "This is me" de The Greastest Showman (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec le premier passage en solo de Kimon. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour la finale de The Voice Kids 2025, Kimon, le talent de Matt Pokora a choisi un titre du film musical : The Greastest Sowman : "This is me".

Kimon est impressionnant. Il l’a prouvé une première fois, lors de son audition à l’aveugle en septembre dernier. Il avait choisi un titre d’Olivia Rodrigo "Vampire". Son interprétation avait mis tous les coachs d’accord.

Lors de l’étape des Groupes, Kimon s’est une nouvelle fois démarqué de ses camarades Gabriela, Ariane et Jade sur le titre "Feel good" de Charlotte Cardin, la marraine de la nouvelle saison de la Star Ac.

Ce soir, Kimon est face à Roxane dans la Team Matt Pokora.

Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 04 octobre 2025 23:05
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans The Voice Kids | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19

Dernières news

Finale de &quot;The Voice Kids&quot; samedi 4 octobre 2025 sur TF1, les artistes présents

Finale de "The Voice Kids" samedi 4 octobre 2025 sur TF1, les artistes présents

30 septembre 2025 - 20:48

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2019 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL