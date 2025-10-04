recherche
The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Miriam chante "All the man that I need" de Whitney Houston (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 4 octobre 2025 146
Replay "The Voice Kids" : Miriam chante "All the man that I need" de Whitney Houston (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec le premier passage en solo de Miriam. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Miriam a déjà tout d’une grande. Elle est née et habite au Cameroun. D’ailleurs, dans sa famille, tout le monde chante. Mais très tôt, Miriam a montré un intérêt plus poussé pour la chanson, et sa voix a beaucoup plu.

Il y a trois ans, elle a eu la chance de participer à The Voice Kids Afrique... et elle a gagné !

Après avoir séduit les coachs lors des auditions à l’aveugle avec Listen de Beyoncé. Miriam a gagné sa place lors des groupes face à Keylia, Angie et Shilath sur le titre de Nej "Ma muse".

Ce soir, Miriam tente de gagner sa place avec "All the man that I need" de Whitney Houston.

Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 04 octobre 2025 23:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans The Voice Kids | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19

Dernières news

Finale de &quot;The Voice Kids&quot; samedi 4 octobre 2025 sur TF1, les artistes présents

Finale de "The Voice Kids" samedi 4 octobre 2025 sur TF1, les artistes présents

30 septembre 2025 - 20:48

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2019 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL