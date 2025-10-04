Replay "The Voice Kids" : Miriam chante "All the man that I need" de Whitney Houston (vidéo)

Miriam a déjà tout d’une grande. Elle est née et habite au Cameroun. D’ailleurs, dans sa famille, tout le monde chante. Mais très tôt, Miriam a montré un intérêt plus poussé pour la chanson, et sa voix a beaucoup plu.
Il y a trois ans, elle a eu la chance de participer à The Voice Kids Afrique... et elle a gagné !
Après avoir séduit les coachs lors des auditions à l’aveugle avec Listen de Beyoncé. Miriam a gagné sa place lors des groupes face à Keylia, Angie et Shilath sur le titre de Nej "Ma muse".
Ce soir, Miriam tente de gagner sa place avec "All the man that I need" de Whitney Houston.
Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.