Replay "The Voice Kids" : Miriam chante "All the man that I need" de Whitney Houston (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec le premier passage en solo de Miriam. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Miriam a déjà tout d’une grande. Elle est née et habite au Cameroun. D’ailleurs, dans sa famille, tout le monde chante. Mais très tôt, Miriam a montré un intérêt plus poussé pour la chanson, et sa voix a beaucoup plu.

Il y a trois ans, elle a eu la chance de participer à The Voice Kids Afrique... et elle a gagné !

Après avoir séduit les coachs lors des auditions à l’aveugle avec Listen de Beyoncé. Miriam a gagné sa place lors des groupes face à Keylia, Angie et Shilath sur le titre de Nej "Ma muse".

Ce soir, Miriam tente de gagner sa place avec "All the man that I need" de Whitney Houston.

Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.