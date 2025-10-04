Replay "The Voice Kids" : Ella chante "La symphonie des éclairs" de Zaho de Sagazan (vidéo)

Ella, 13 ans, s’était présentée aux auditions à l’aveugle en septembre dernier avec un titre de Chappell Roan : "Good Luck, Babe". Un titre qui avait complétement fait chavirer les coachs. Mais c’est Soprano qui avait remporté ce talent singulier.
Lors des groupes, il y a 15 jours Ella avait su tiré son épingle du jeu face à Néo, Ella, Milla et Charlie sur le titre "Maman" de Louane.
Ce soir, Ella chante "La symphonie des étoiles" de Zaho de Sagazan.
Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.