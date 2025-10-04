Replay "The Voice Kids" : Ella chante "La symphonie des éclairs" de Zaho de Sagazan (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec le premier passage en solo de Ella. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ella, 13 ans, s’était présentée aux auditions à l’aveugle en septembre dernier avec un titre de Chappell Roan : "Good Luck, Babe". Un titre qui avait complétement fait chavirer les coachs. Mais c’est Soprano qui avait remporté ce talent singulier.

Lors des groupes, il y a 15 jours Ella avait su tiré son épingle du jeu face à Néo, Ella, Milla et Charlie sur le titre "Maman" de Louane.

Ce soir, Ella chante "La symphonie des étoiles" de Zaho de Sagazan.

Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.