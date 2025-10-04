recherche
The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Wylie et Marine chantent "Ma Faute" (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 4 octobre 2025 116
Replay "The Voice Kids" : Wylie et Marine chantent "Ma Faute" (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec le second passage en super finale de Wylie en duo avec Marine. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Elle avait à peine 14 ans quand elle a elle-même participé à The Voice Kids. Ce soir, Marine revient sur scène pour interpréter son titre inédit, "Ma Faute".

La grande gagnante de la Star Academy est accompagnée par Wylie, dernière finaliste en compétition dans l'équipe de Santa. Ces deux jeunes artistes débordantes de talent font chanter tout le public en chœur. Leurs voix s'accordent à la perfection, offrant un tableau musical mémorable.

Wylie va-t-elle remporter la grande finale de The Voice Kids 2025 ?

Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 04 octobre 2025 23:39
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans The Voice Kids | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19

Dernières news

Finale de &quot;The Voice Kids&quot; samedi 4 octobre 2025 sur TF1, les artistes présents

Finale de "The Voice Kids" samedi 4 octobre 2025 sur TF1, les artistes présents

30 septembre 2025 - 20:48

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2019 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL