Replay "The Voice Kids" : Wylie et Marine chantent "Ma Faute" (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec le second passage en super finale de Wylie en duo avec Marine. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Elle avait à peine 14 ans quand elle a elle-même participé à The Voice Kids. Ce soir, Marine revient sur scène pour interpréter son titre inédit, "Ma Faute".

La grande gagnante de la Star Academy est accompagnée par Wylie, dernière finaliste en compétition dans l'équipe de Santa. Ces deux jeunes artistes débordantes de talent font chanter tout le public en chœur. Leurs voix s'accordent à la perfection, offrant un tableau musical mémorable.

Wylie va-t-elle remporter la grande finale de The Voice Kids 2025 ?

Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.