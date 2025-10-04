recherche
Replay "The Voice Kids" : Charlotte et Linh chantent "Je pense à vous" (vidéo)

samedi 4 octobre 2025
Replay "The Voice Kids" : Charlotte et Linh chantent "Je pense à vous" (vidéo)

La finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec le second passage en super finale de Charlotte en duo avec Linh. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Patrick Fiori a offert à Charlotte la chance de partager un duo avec une artiste remplie de talent : Linh. Ensemble, ils interprètent le célèbre titre de la chanteuse : "Je pense à vous".

L'artiste accomplie et la jeune artiste en devenir nous épatent avec une interprétation puissante. Un moment riche en émotions, qui clôture l'incroyable parcours The Voice Kids 2025 de Charlotte.

Sera-t-elle l'heureuse gagnante de la saison ?

Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.

