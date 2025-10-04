Replay "The Voice Kids" : Charlotte et Linh chantent "Je pense à vous" (vidéo)

Patrick Fiori a offert à Charlotte la chance de partager un duo avec une artiste remplie de talent : Linh. Ensemble, ils interprètent le célèbre titre de la chanteuse : "Je pense à vous".
L'artiste accomplie et la jeune artiste en devenir nous épatent avec une interprétation puissante. Un moment riche en émotions, qui clôture l'incroyable parcours The Voice Kids 2025 de Charlotte.
Sera-t-elle l'heureuse gagnante de la saison ?
Extrait de "The Voice Kids", la finale du samedi 4 octobre 2025 sur TF1.