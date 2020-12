“The Voice” bientôt de retour sur TF1, découvrez les 1ères images (vidéo)

L’arrivée du nouveau coach Vianney, le grand retour de Florent Pagny, les retrouvailles avec Amel Bent et Marc Lavoine : la toute nouvelle équipe de coachs de “The Voice” est prête ! Et ça promet ! Regardez les premières images exclusives.

Cette équipe de coachs inédite et complémentaire conjugue expérience, fraîcheur, sincérité et sensibilité.

Véritable emblème du programme depuis sa création, Florent Pagny, l’homme aux sept saisons et aux deux trophées, retrouve son fauteuil rouge après deux ans de pause. C’est le retour de l’une des plus grandes voix françaises, expert de la technique vocale et fin stratège dans cette compétition qu’est “The Voice”.



A ses côtés, l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus talentueux de la nouvelle génération : Vianney. Un « homme-orchestre », au parcours autodidacte et atypique. Un phénomène de 29 ans qui s’est imposé dans la chanson française il y a 7 ans seulement et qui, depuis, enchaîne les succès avec singularité et naturel. Ce même Vianney qui, en 2014, faisait ses débuts sur scène en assurant les premières parties d’un certain... Florent Pagny. L’histoire est belle et ne fait que commencer puisque, 7 ans plus tard, les deux chanteurs se retrouvent ensemble dans les fauteuils rouges sur le plateau de The Voice”, prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire commune.

A leurs côtés, Amel Bent véritable show girl et une des plus grandes voix françaises, figure du R’n’B et de la grande variété, mais également une coach redoutable qui défend ses convictions et ses talents avec fougue, qui parle avec son cœur, ses tripes et qui ne triche pas. Sa sensibilité, son humour et sa franchise font d’Amel Bent, une coach d’exception.

Pour compléter ce quatuor de rêve, siège un coach qui l’année dernière a embrassé pour la première fois ce nouveau rôle avec bonheur, Marc Lavoine. Une des plus belles plumes de la chanson française, interprète à fleur de peau, auteur de chansons et de livres à succès, acteur de cinéma et de théâtre reconnu. Un artiste total, investi, passionné, très attaché à ses talents et qui vit cette aventure The Voice” à 200%.

Cette saison 2021 de The Voice” est unique en son genre sous le signe de l’authenticité, de l’engagement, du partage et de la transmission. Avec cette nouvelle équipe de coachs, des talents engagés et heureux de remonter sur scène, des règles inédites, des invités prestigieux et une toute nouvelle étape : c’est une saison incroyable qui vous attend ! En cette période si particulière, The Voice” est devenu plus que jamais la scène de France où des artistes peuvent s’exprimer, partager des émotions et surtout chanter.