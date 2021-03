“The Voice” : non sélectionné aux auditions, Jean José met un grand vent à Amel Bent ! (vidéo)

Samedi dernier sur TF1, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre la 4ème soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 10 au cours de laquelle Amel Bent a pris un grand vent par un talent visiblement mécontent de ne pas avoir été sélectionné...

Jean José a tenté sa chance sur la scène de The Voice avec un titre de Tom Jones : « It's not unusual ».

Pas de chance pour Jean José, aucun coach n'a buzzé et l'aventure s'arrête donc pour lui. Visiblement mécontent de la situation, après avoir écouté les remarques de Vianney, Jean José n'a pas souhaité entendre la raison pour laquelle Amel Bent ne s'est pas retournée et ses conseils...

Nous vous proposons de voir ou de revoir la prestation de Jean José et le gros vent qu'il a mis à Amel Bent en quittant le plateau avant qu'elle ne puisse lui parler.