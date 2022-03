“The Voice” : un coaching perturbé par la Covid dans la Team de Florent Pagny (vidéo)

Samedi 2 avril à 21:10, Nikos Aliagas vous proposera de suivre sur TF1 la première soirée des Battles de “The Voice” saison 11. Découvrez les 1ères images des coachings dans l'équipe de Florent Pagny.

Cette saison, TF1 a décidé de vous offrir plus de The Voice, en vous permettant d'entrer encore plus dans l'intimité de vos talents.

Vous avez toujours rêvé de savoir comment se déroulaient les coachings ? comment étaient choisis les titres interprétés ? Comment les talents travaillaient et affinaient leur chanson ? Vous allez tout savoir en regardant ces coachings.

Dans la Team Pagny, place aux divas. Et elles se nomment : Maggy, Natalie et Jade, trois talents aux énergies guerrières. Florent Pagny a décidé de les opposer dans un duel fratricide. Mais surprise, lors de leur coaching, nos talents se retrouvent seules dans la salle. Et c'est en visio que notre coach leur donne rendez-vous.

Une difficulté pour appréhender le titre choisi, un titre d'Aretha Franklin : Think (Freedom) ? Pas vraiment.

Extrait de The Voice, les Battles du samedi 2 avril 2022