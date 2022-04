“The Voice” : 1ères images du coaching de Marc Lavoine avec Jérôme Toussaint & Clément (vidéo)

Ce samedi 2 avril à 21:10, Nikos Aliagas vous proposera sur TF1 de suivre la 1ère soirée des Battles de “The Voice” saison 11. Découvrez les première images du coaching avec Marc Lavoine.

Un coaching, ce n'est pas simplement apprendre à caler les voix à l'unisson ou travailler les harmonies. Un coaching, c'est un travail complet qui comprend la respiration, les positions, les gestes et bien sur la voix.

Découvrez le coaching de Marc Lavoine face à Jérôme Toussaint le Kiné et Clément, diagnostiqué du syndrome d’Asperger, à l'âge de 11 ans. Patience, pédagogie, explication, douceur, conseil et bienveillance. Un cocktail parfait pour ces deux talents peu expérimentés. Et on le doit à Marc Lavoine.

Quoi de mieux qu'un titre de Led Zeppelin : "Stairway to heaven" pour ces deux esprits rock ?

Extrait de The Voice, les Battles du samedi 2 avril 2022.