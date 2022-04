“The Voice” : 1ères images du coaching d'Amel Bent avec Léa & Luigiano (vidéo)

À suivre dès 21:10 sur TF1 ce samedi 9 avril, la seconde soirée des Battles de “The Voice” saison 11 présentée par Nikos Aliagas. Découvrez le coaching d'Amel Bent avec Léa & Luigiano.

Léa est étudiante au conservatoire de Nantes. Elle a intégré l'équipe d'Amel Bent au cours de la 3ème soirée des auditions à l'aveugle au cours de laquelle elle a chanté le titre "Strong" de London Grammar.

Originaire des Caraïbes, Luigiano a intégré l'équipe d'Amel Bent lors des auditions à l'aveugle où il a interprété le titre « (Everything I Do) I Do It For You » de Bryan Adams.

Amel Bent propose une Battle avec ces deux talents sur le titre « Like a Prayer » de Madonna. Les deux talents vont être recadrés par la coach qui leur demande les vraies notes...

Extrait du Coaching des Battles de The Voice du samedi 9 avril 2022.