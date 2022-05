“The Voice” : voici les artistes qui seront présents sur la Finale samedi 21 mai sur TF1

Samedi 21 mai à 21:10 sur TF1, place à la Grande Finale en direct de “The Voice”, présentée par Nikos Aliagas, pour un show spectaculaire qui va clore cette saison en beauté !

Lors de la demi-finale de samedi, le public a eu les pleins pouvoirs pour désigner 4 finalistes en choisissant un talent par équipe :

Caroline Costa de la team de Marc Lavoine

Mister Mat de la team de Vianney

Nour de la team de Florent Pagny

Vike de la team d’Amel Bent.

Mais, grande surprise, Nolwenn Leroy a pu également sauver un 5ème talent parmi les 6 non qualifiés. Et c’est Loris qui a intégré sa team ! Grâce à cette règle inédite, il aura l'opportunité de se produire sur la scène et prétendre au titre de “The Voice 2022” !

Pour cette ultime soirée, les 5 finalistes, plus déterminés que jamais, vont devoir donner le meilleur d’eux-mêmes en interprétant deux titres, une chanson en solo et une seconde en duo avec des invités prestigieux venus les encourager : Angèle, BigFlo & Oli, Slimane, Christophe Willem et Mentissa.

A la fin, seul l’un d’entre eux sera sacré “The Voice 2022” par le public !

Préparez-vous à vivre de beaux moments de musique et d’émotion, à découvrir des duos impressionnants et surtout à assister aux meilleures performances vocales !

Quel talent va réussir à convaincre le public ? Qui va succéder à Marghe ? Qui sera sacré “The Voice 2022” ?

C'est au public seul d'en décider !

Dans “The Voice, la suite”, Nikos Aliagas reviendra sur les moments forts de la soirée en compagnie des 5 finalistes de cette saison 2022 et des 5 coachs.

Vous découvrez aussi les coulisses de cette finale avec des images exclusives des talents.

Mika et Marghe interpréteront leurs derniers titres sur la scène de “The Voice”.

Rendez-vous samedi soir sur TF1...