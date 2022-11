“The Voice” : les tournages des auditions à l'aveugle de la saison 12 débutent lundi pour TF1

Lundi 21 novembre 2022, Nikos Aliagas débutera les tournages de la 12ème saison de “The Voice” dans les Studios du Lendit à La Plaine Saint-Denis.

The Voice 2023 promet une saison exceptionnelle avec un quatuor inédit et avec une grande nouveauté : un double fauteuil pour la première fois avec l’arrivée de Big Flo & Oli et le grand retour de l'emblématique Zazie.

À leurs côtés, deux coachs incontournables Amel Bent et Vianney sont de retour pour une saison supplémentaire.

La famille “The Voice” s'agrandit cette année et est particulièrement fière d’accueillir pour la première fois un duo de coachs : Big Flo & Oli.

Ce sont les tournages des auditions à l'aveugle qui débutent la semaine prochaine. 5 tournages pour 7 primes d'auditions : lundi 21, mardi 22, mercredi 23 (2 sessions) et lundi 28 novembre 2022.