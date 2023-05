La demi-finale de "The Voice" saison 12 se termine sur TF1 avec un hommage à Tina Turner rendu par les 8 demi-finaliste. Nous vous proposons de voir ou de revoir ce moment.

La reine du rock et de la scène Tina Turner nous a quittés ce mercredi 24 mai, mais pas sans laisser derrière elle un héritage musical colossal.

Tina Turner était et restera une inspiration pour les artistes d'aujourd'hui et de demain.

Ce soir, sur la scène de "The Voice", les talents lui rendent hommage en interprétant, tous ensemble, son titre culte "Simply the best".

Extrait de "The Voice", la demi-finale du samedi 27 mai 2023.