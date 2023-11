"The Voice, Comeback" une compétition parallèle avec Camille Lellouche en coach sur la saison 13 de "The Voice"

"The Voice" lance "The Voice, Comeback", une toute nouvelle compétition sur MYTF1 qui va offrir une seconde chance à des talents éliminés au cours de la 13ème saison de "The Voice".

Ce concours inédit, qui offrira une seconde chance à 8 talents, aura ses propres règles et surtout son propre coach.



Dans ce nouveau contenu, disponible en digital, 8 talents éliminés de la compétition principale vont être choisis par le coach pour intégrer une compétition parallèle. A la clef, un défi de taille car le vainqueur de "The Voice, Comeback" réintégrera "The Voice" avec une place directement en demi-finale aux cotés des talents de Zazie, Vianney, Bigflo et Oli et Mika.



Pour accompagner ces 8 talents, Camille Lellouche sera la coach de "The Voice, Comeback" !

Demi-finaliste de "The Voice" en 2015, Camille Lellouche est une artiste polyvalente qui a conquis le cœur du public avec son talent exceptionnel. Après sa participation mémorable à l'émission, Camille a poursuivi une carrière fulgurante en tant que chanteuse et comédienne. Habituée à remplir des Zéniths avec son spectacle de stand-up, auteure de films à succès, Camille a aussi composé et interprété plusieurs chansons devenues des tubes : "Mais je t’aime" en duo avec Grand Corps Malade mais aussi "Ne me jugez pas" et "N’insiste pas". En 2021, Camille a même reçue, aux côtés de Grand Corps Malade, une victoire de la musique dans la catégorie chanson originale pour la chanson "Mais je t’aime".

La nouvelle coach, connait bien l’importance de la seconde chance, l’ayant vécu elle-même dans l’aventure "The Voice". En effet le destin de Camille dans "The Voice" en 2015 avait pris un tournant décisif quand Florent Pagny l'avait sauvée après son élimination par Mika. En 2024, c'est elle qui se trouve dans le rôle du coach de la seconde chance.

Elle sera présente en backstage dès les auditions à l'aveugle de "The Voice" pour sauver ses talents. Elle les coachera, les guidera tout au long de leur aventure, et, en fin de compte, décidera qui mérite de réintégrer "The Voice".

Imaginez, et si le grand gagnant de "The Voice" était celui du "The Voice, Comeback" ?

Début des tournages la semaine prochaine

Les tournages des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" se dérouleront les 13, 14, 15 et 16 novembre prochains dans les studios de La Plaine Saint-Denis.