"The Voice" : Regardez les coulisses du tournage de la bande-annonce de la saison 13 - Vidéo

À l'approche de l'annonce du lancement de la 13ème saison de "The Voice", TF1 vous propose une plongée dans les coulisses du tournage de la bande-annonce.

En février prochain, Nikos Aliagas donnera le coup d'envoi de la 13ème saison de "The Voice" qui marquera le grand retour de Mika et de Zazie.

Star internationale, artiste multi-facettes, Mika, est aussi un coach redoutable : il a déjà remporté deux fois "The Voice" France, dont l’édition 2014 avec Kendji Girac. Talent sur lequel il fut le seul à buzzer, qui remporta la saison et qui a vendu le plus de disques dans le monde, toutes versions confondues.

Mika va retrouver à ses côtés une autre coach emblématique, son amie Zazie.

Le double fauteuil sera de nouveau occupé cette saison par Big Flo & Oli et Vianney sera à nouveau présent.

En attendant la date d'annonce du lancement de la 13ème saison de "The Voice", découvrez les coulisses du tournage de la bande-annonce.