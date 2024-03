"The Voice" : TF1 dévoile l'audition d'Orange, un nouveau Jimi Hendrix à découvrir samedi soir - Vidéo

Samedi 30 mars 2024 à 21:10, Nikos Aliagas vous proposera de suivre sur TF1 la 7ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice" au cours de laquelle vous allez découvrir Orange.

Orange, de son vrai nom Tommy, est un auteur, compositeur et interprète. Né d’une fusion Franco-Brésilienne, c’est à la musique Anglophone qu'Orange reste fidèle. Une ouverture d’esprit qui lui permettra d’écrire et chanter à la fois en français comme en anglais dès ses 17 ans.

À la voix éraillée, au style alternatif et à l’attitude nonchalante, Orange propose un univers indie rock, entre l’électropop et le rock alternatif. Il se passionne pour la scène à l’âge de 18 ans, et expérimente sur tous les terrains, du Point Éphémère jusqu’au théâtre Mogador en passant par les couloirs du métro.

En avant-première, découvrez dès à présent son audition à l'aveugle...

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 30 mars 2024 sur TF1.