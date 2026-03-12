recherche
The Voice

"The Voice" samedi 14 mars 2026, troisième soirée des Auditions à l'aveugle sur TF1 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 12 mars 2026 129
Samedi 14 mars 2026 à 21:10, Nikos Aliagas vous proposera de suivre sur TF1 la troisième soirée des Auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice".

Pour cette nouvelle édition, les équipes du casting menées par Bruno Berberes ont examiné plus de 65 000 candidatures et ce sont 130 talents, âgés de 16 à 75 ans qui ont été sélectionnés.

Plus qu’une compétition, The Voice s’affirme comme le carrefour ultime de tous les styles, de tous les parcours, de tous les âges et de toutes les cultures : c’est l’identité même du programme.

Les auditions mettent en lumière une génération particulièrement affirmée, qui n’hésite pas à prendre des risques artistiques et à s’approprier la scène. Les univers sont marqués, les choix assumés, et les identités vocales clairement dessinées dès les premières prestations.

Stratégie et armes secrètes

La compétition monte d’un cran avec l’introduction d’une Arme Secrète : un joker exclusif détenu par chaque coach, inconnu des autres, capable de bouleverser le cours des Auditions à l’Aveugle. Comme le « Boomerang » : il permet à un coach bloqué de renvoyer le blocage à son auteur, et ainsi se retourner.

Les coachs conservent également leurs deux Blocks et le pouvoir de la Seconde Chance, renforçant ainsi la dimension stratégique du jeu.

Troisième soirée des Auditions à l'aveugle

Samedi soir, vous allez découvrir de nouvelles voix, de nouvelles performances et de nouvelles surprises avec les coachs qui seront prêts à se battre pour récupérer de nouveaux talents dans leurs équipes.

Les talents se révèlent et les coachs s'enflamment, samedi soir sur TF1...

Dernière modification le jeudi, 12 mars 2026 10:46
Publié dans The Voice, Samedi
