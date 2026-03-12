Tournoi des Six Nations : la finale France / Angleterre en direct sur France 2 samedi 14 mars 2026

Samedi 14 mars 2026, le XV de France vous donne rendez-vous sur France 2 à 20:35 pour assister à la dernière rencontre du Tournoi des Six Nations avec l'Angleterre.

Le Tournoi des Six Nations masculin prend fin ce week-end sur les antennes de France Télévisions avec le mythique crunch.

Après la victoire convaincante des Bleus face à l’Italie, ce troisième match à domicile s’annonce décisif et chargé d’enjeux pour le XV de France, porté par son public au Stade de France.

En direct du Stade de France, à Saint-Denis, les leaders du classement affrontent le XV de la Rose dans une rencontre prenant des allures de choc au sommet.

Au micro de Matthieu Lartot et de Dimitri Yachvili, les Bleus d’Antoine Dupont et de Louis Bielle-Biarrey tenteront de réaliser le Grand Chelem et de remporter le Tournoi des Six Nations face à leur éternel rival.

Entre intensité, émotion et dramaturgie, tout est réuni pour un final explosif du Tournoi des Six Nations.

Hélène Macurdy, avec ses précieuses interventions en bord de terrain, épaulera notre duo de commentateurs.

Cédric Beaudou et Vincent Clerc seront en direct depuis le stade pour faire vivre aux téléspectateurs l’événement au plus près du terrain.