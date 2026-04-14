"The Voice" : Les battles débuteront samedi 2 mai 2026 sur TF1

Après des Auditions à l'Aveugle riches en émotions, la compétition de "The Voice" poursuivra sa montée en puissance samedi 2 mai 2026 avec une étape clé entièrement repensée : Les Battles.

Grande nouveauté cette saison, les Battles seront précédées par une nouvelle étape décisive : Les Qualifications.

Lors de cette première épreuve éliminatoire, chaque coach formera 4 groupes de 4 talents. Un défi musical sera lancé à chaque groupe, offrant à chacun des talents une nouvelle occasion de se produire en solo.

À l'issue de cette étape, seuls 2 talents par groupe seront sélectionnés pour accéder aux Battles.

Pour les accompagner dans ces choix déterminants, les coachs pourront compter sur des co-coachs d'exception :

Florent Pagny sera accompagné d'Anne Sila.

Amel Bent a fait appel à Gaëtan Roussel.

Lara Fabian sera accompagnée de Mosimann.

Tayc pourra compter sur Patrick Fiori.

Grâce à cette étape inédite, les Battles promettent un niveau artistique encore jamais atteint, portées par des talents plus affirmés que jamais.