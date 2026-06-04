"C pas si loin" jeudi 4 juin 2026 sur France 5, sommaire du magazine

Karine Baste vous donne rendez-vous à 16:55 sur France 5 ce jeudi 4 juin 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C pas si loin" consacré aux Outre-mer.

Présenté Karine Baste, le magazine C pas si loin propose de comprendre et de décrypter le rôle des Outre-mer dans la construction de la France et leur place dans le monde.

Au carrefour de frontières et d’influences croisées, les Outre-mer font preuve de résilience et sont à l’origine de projets qui transforment leur territoire et répondent aux défis contemporains que leur confèrent leurs positions géographiques.

Ce magazine de société à dimension géopolitique de 26 minutes offre, du lundi au vendredi, un regard singulier sur cette France des trois océans, à travers des reportages pour éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et des entretiens, avec experts ou invités, pour décrypter cette France multiple.

Jeudi 4 juin 2026 • La pollution plastique dans l'air

Focus sur un programme de recherche interdisciplinaire, lancé à Mayotte fin 2022 et prévu jusqu'en 2027, qui a pour objectif de retracer toute la chaîne de contamination, du déchet visible à la particule invisible.