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"The Voice" samedi 2 mai 2026, début des Battles sur TF1 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 avril 2026 144
"The Voice" samedi 2 mai 2026, début des Battles sur TF1 (vidéo)

Après des Auditions à l'Aveugle riches en émotions, la compétition de "The Voice" poursuivra sa montée en puissance samedi 2 mai 2026 avec une étape clé entièrement repensée : Les Battles.

Grande nouveauté cette saison, les Battles seront précédées par une nouvelle étape décisive : Les Qualifications.

Lors de cette première épreuve éliminatoire, chaque coach formera 4 groupes de 4 talents. Un défi musical sera lancé à chaque groupe, offrant à chacun des talents une nouvelle occasion de se produire en solo.

À l'issue de cette étape, seuls 2 talents par groupe seront sélectionnés pour accéder aux Battles.

Pour les accompagner dans ces choix déterminants, les coachs pourront compter sur des co-coachs d'exception :

Florent Pagny sera accompagné d'Anne Sila.

Amel Bent a fait appel à Gaëtan Roussel.

Lara Fabian sera accompagnée de Mosimann.

Tayc pourra compter sur Patrick Fiori.

Grâce à cette étape inédite, les Battles promettent un niveau artistique encore jamais atteint, portées par des talents plus affirmés que jamais.

Dernière modification le jeudi, 30 avril 2026 12:00
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