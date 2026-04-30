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"Chroniques criminelles" : Affaire Vadin, champagne mortel, samedi 2 mai 2026 sur TFX

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 avril 2026 194
"Chroniques criminelles" : Affaire Vadin, champagne mortel, samedi 2 mai 2026 sur TFX

Samedi 2 mai 2026 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit du magazine "Chroniques criminelles" qui revient sur une affaire criminelle réelle ayant secoué le monde viticole : l'assassinat de Jean-Luc Vadin.

C'est l'histoire d'une succession qui finit dans un bain de sang... Au cœur du vignoble champenois, les querelles familiales et l'argent font tourner la tête autant que l'ivresse...

L'affaire commence dans le département de la Marne, et plus précisément au sein du petit village de Cumières. Un territoire authentique qui attire de nombreux amoureux du champagne...

C'est là que depuis des générations, les Vadin produisent un 1er cru réputé. Il y a Jean-Luc, 57 ans, qui bichonne ses vignes comme le faisait son père Guy, et comme le fait dorénavant son fils Yann, qui travaille avec lui sur l'exploitation familiale.

Mais un matin de septembre 2022, Jean-Luc Vadin est découvert chez lui dans une mare de sang. Il a été abattu de plusieurs balles. S'agit-il d'un cambriolage qui a mal tourné ? C'est en tout cas la première hypothèse de la police.

Mais rapidement, les enquêteurs ont des doutes. Car au fil des témoignages, l'image de la famille unie autour du champagne va se fissurer... Et laisser entrevoir une machination diabolique...

Les principaux intervenants :

  • Xavier Beneroso : journaliste spécialiste des Faits
  • Maitre Gérard Chemla : avocat des Parties Civiles
  • Stéphane Munka : journaliste
  • Maxime Mascoli : journaliste à L'UNION
  • Didier : ouvrier agricole sur l'exploitation
  • Nelly : sœur de la victime
  • Catherine : sœur ainée de la victime
  • Régis : beau-frère de la victime
  • Birgid : compagne de Jean-Luc
  • Maître Naïri Zadourian : avocate de la Défense.
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