Replay “The Voice” : Séri chante « Run to you » de Withney Houston (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de cette 10ème saison de “The Voice” se termine sur TF1 avec Séri. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Séri est âgée de 19 ans et habite Angers. Elle chante depuis toute petite et enchaine les concours. Après avoir obtenu son baccalauréat, la jeune fille intègre un groupe avec lequel elle part en tournée.

Après cette tournée, Séri part un an au Canada où elle apprend en autodidacte le piano et commence à composer ses propres chansons. Elle prend alors conscience qu’elle veut en faire son métier et rentre en France, déterminée à se donner la chance de réussir.

Pour cette étudiante en école de musique, The Voice est un véritable tremplin pour faire son métier et faire découvrir ses chansons. Ce soir, Séri interprète un titre de la diva Withney Houston « Run to you ». Ce choix audacieux sera-t-il payant ?

Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 6 février 2021.