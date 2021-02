Replay “The Voice” : Lara Bou Abdo chante « Li Beirut » de Fairuz (vidéo)

Lara Bou Abdo est le 8ème et dernier talent sélectionné dans cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 10. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Lara Bou Abdo tente sa chance ce soir sur la scène de “The Voice” avec un titre de Fairuz : « Li Beirut ».

Lara vit à Beyrouth. A l’âge de 11 ans, elle se découvre une passion pour le chant et soutenue par sa famille, elle prend des cours et participe à de nombreux concerts au Liban. Après l’explosion qui a touché son pays en Août dernier, Lara prend conscience qu’il faut aimer la vie, vivre chaque jour sans aucun regret. Et grâce à la musique, elle arrive à exprimer le traumatisme vécu par tout un pays.

Ce soir, sur le plateau de “The Voice”, la jeune fille va interpréter une chanson en hommage à son pays et veut faire passer un message : « le Liban va se relever ».

Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 20 février 2021.