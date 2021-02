Replay “The Voice” : Luciano Cadô chante « Grace Kelly » de Mika (vidéo)

Place à présent à l'OVNI de la soirée dans cette 4ème session des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 10. Il s'appelle Luciano Cadô, nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Luciano Cadô tente sa chance ce soir sur la scène de The Voice avec un titre de Mika : « Grace Kelly ».

Luciano est né et a grandi au Brésil. Il commence le piano à l’âge de 7 ans puis à 15 ans, en parallèle de ses études, il entre au conservatoire où il délaisse le piano pour la guitare et le chant. Conscient qu’il est très difficile de vivre de la musique, le jeune homme poursuit des études d’ingénieur en génie mécanique au Brésil puis à Paris à l’Ecole Centrale pendant 2 ans.

Luciano passe de nombreuses heures dans la salle de musique et joue dans plusieurs groupes et se produit sur des scènes ouvertes. Pour Luciano, The Voice est un test ultime pour savoir s’il sera chanteur ou ingénieur. Réussira-t-il son pari ?

Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021.