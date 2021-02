Replay “The Voice” : Luc Laversanne chante « Le chant des partisans » de Germaine Sablon (vidéo)

C'est à présent au tour de Luc Laversanne de monter sur la scène de “The Voice” dans cette 4ème soirée des auditions à l'aveugle de la saison 10. Nous vous proposons de voir ou de revoir son émouvante prestation.

Luc Laversanne interprète ce soir sur la scène de The Voice un titre de Germaine Sablon : « Le chant des partisans ».

Luc est né dans le Cantal et se passionne pour la musique dès son plus jeune âge. A 19 ans, il ose affirmer son homosexualité mais ses parents l’acceptent très mal et le jeune homme doit quitter le domicile familial. Il se retrouve alors sans domicile fixe pendant 6 ans. Cette période a été très dure pour lui mais il n’a, aujourd’hui, aucun regret car cette « expérience » lui a permis de voir la vie différemment.

Ce soir, ce tromboniste de métier vient partager sa voix et ses émotions. Luc veut transmettre un message : il faut toujours être positif.

