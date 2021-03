Replay “The Voice” : Jessie Will chante « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion (vidéo)

Cette 7ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 10ème saison de “The Voice” se cloture avec Jessie Will. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle, Jessie Will chante un titre de Céline Dion : « Pour que tu m’aimes encore ».

A l’âge de 4 ans, ses parents divorcent et le jeune garçon reste avec sa maman. Seulement à 6 ans, n’ayant plus les moyens financiers pour s’occuper de lui, sa maman le place en foyer. C’est à ce moment-là que Jessie commence à chanter. La musique le rend heureux et depuis, il n’a jamais arrêté.

Fort de tout ce qu’il s’est passé dans sa vie, le jeune homme est déterminé à vivre de sa passion. Aujourd’hui, sa maman est avec lui et il veut lui montrer qu’il l’aime.

Extrait de "The Voice", du 20 mars 2021.