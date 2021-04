Replay “The Voice” : Marvin & Wahil chantent « L'envie d'aimer » de Daniel Lévi (vidéo)

Amel Bent propose sa première Battle de la soirée dans cette 10ème saison de “The Voice” et elle oppose Marvin à Wahil. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Battle de voix soul dans l’équipe d’Amel Bent avec d’un côté Marvin, le rugbyman qui avait impressionné sa coach lors des auditions à l’aveugle avec un titre de Stevie Wonder « All in love is fair ».

Et Wahil, le professeur des écoles qui s’occupe au quotidien d’enfants en situation de handicap. Son interprétation magistrale de « Georgia » de Ray Charles avait fait se retourner les quatre fauteuils.

Ils vont devoir se départager sur un titre de la comédie musicale « Les dix commandements », un titre de Daniel Lévi : « L’envie d’aimer ».

The Voice, les Battles, du samedi 10 avril 2021.