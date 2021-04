Replay “The Voice” : Camille & Niki Black chantent « Try » de Pink (vidéo)

La seconde Battle de la soirée d'Amel Bent oppose Camille et Niki Black dans cette 10ème saison de “The Voice” sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour cette Battle, Amel Bent nous propose un duo entre énergie et émotion avec une opposition entre Camille et Niki Black.

Niki Black, vous ne pouvez pas être passé à côté de ce talent. Américaine, rockstar, elle avait impressionné les coachs lors des auditions à l’aveugle avec sa reprise d’Amy Winehouse : « Back to blac k».

Qui pour rivaliser avec elle ? Amel Bent en est persuadée : Camille et son timbre de voix très particulier. Sa reprise du phénomène pop Tones and I. « Dance Monkey », avait conquis Amel et Vianney.

Sur la scène des Battles, nos deux talents vont devoir se départager sur un titre de Pink : « Try ».

The Voice, les Battles, du samedi 10 avril 2021.