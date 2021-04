Stellia Koumba, talent de l'équipe Florent Pagny monte à son tour sur la scène de “The voice” dans cette seconde soirée des K.O. de la saison 10. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour l’épreuve des KO, le choix des chansons appartient aux talents.

Ce soir, Stellia Koumba a décidé de chanter un titre de Withney Houston : « I will always love you ». Un hommage à un amour perdu. L’émotion devrait être intense.

Extrait de The Voice, les KO de Florent Pagny du samedi 24 avril 2021.