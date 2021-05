C'est à présent au tour d'Angelo, talent de l'équipe Vianney, de monter sur la scène de “The Voice” pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Selon son coach Vianney, Angelo est un des plus grands chanteurs que The Voice ait connu et aurait toute sa place au direct. Il est vrai que la voix délicate et sensible du professeur d’italien nous a embarqués dès les auditions à l’aveugle.

Entre douceur et âpreté, Angelo interprète ce soir « Magnolias for ever » de Claude François.

Extrait de The Voice, les Cross Battles du samedi 1er mai 2021.