Replay “The Voice” samedi 1er mai : voici les 15 Cross Battles de la soirée (vidéo)

Samedi 1er mai, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre dès 21:05 sur TF1 l'unique soirée des Cross Battles de “The Voice”, la grande nouveauté de cette saison 10. Retour en images sur toutes les prestations de la soirée.

Pour la première fois dans l'histoire de “The Voice”, les coachs se sont affrontés dans des battles d’un nouveau genre, entre stratégie et claques vocales.

La mécanique est simple : le coach qui a la main choisit le talent qu’il va envoyer sur scène, puis quel autre coach il décide de défier avec ce talent. L’autre coach répond à ce duel en choisissant un de ses talents à mettre en face.

Les deux talents ont chanté une chanson de leur choix à tour de rôle et c’est le public, présent sur le plateau, qui a décidé du vainqueur de chaque Cross-Battle et l’envoie directement en demi-finale. Les talents se sont donc confrontés pour la première fois au vote du public.

Dans l'équipe d'Amel Bent, le public a sélectionné pour la demi-finale en direct : Niki Black et Cyprien.

Vianney emmènera avec lui un seul talent en demi-finale : Mentissa. Le public avait sauvé The Vivi, mais il ne fait plus partie de la compétition et son départ sauve Tarik chez Marc Lavoine.

Florent Pagny sera accompagné en demi-finale de Marghe et Giada.

Dans l'équipe de Marc Lavoine, sont qualifiés pour la finale : Arthur, Tarik (repêché suite au départ de The Vivi) et Jim Bauer.

Nous vous proposons de voir ou de revoir les 15 prestations de cette soirée des Cross Battles de The Voice saison 10 du samedi 1er mai 2021.