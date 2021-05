La demi-finale de “The Voice” saison 10 débute sur TF1 avec Giada, finaliste de l'équipe de Florent Pagny. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, pour sa demi-finale, Giada a décidé d’interpréter un titre résolument pop du groupe anglais Queen : "Somebody to love".

Serveuse dans un bar et professeur de sport en Italie, Giada souhaite changer de vie grâce à The Voice. Son timbre éraillé et sa voix puissante sont devenus sa signature. Seront-ils suffisants pour plaire au public, seul juge ce soir.

Extrait de The Voice, la demi-finale du samedi 8 mai 2021.