C'est au tour à présent de Marghe de monter sur la scène de “The Voice” pour son premier titre en solo dans cette finale de cette saison 10. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour sa finale, Marghe, talent de Florent Pagny, a décidé d’interpréter un titre de Daniel Guichard : « Mon vieux ». Un titre tout droit sorti des Seventies qui embarque tout le monde sur son passage, tant l'émotion est grande.

Marghe n’a cessé d’impressionner son coach. Une voix puissante et précise et un talent qui se dévoile chaque semaine un peu plus.

Marghe sera-t-elle sacrée The Voice 2021 ?

Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021.