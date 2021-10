C'est au tour à présent d'Antony Trice de monter sur la scène de “The Voice All Stars” pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle cross Battle, Jenifer a décidé d’opposer Antony Trice, un talent de la saison 9 à un autre talent de la saison 9 Terence, de la Team Mika.

Pour ce duel Antony Trice a placé la barre haut avec un titre de Lewis Capaldi « Before you go ». Des notes périlleuses, une rythmique difficile et une respiration que notre talent a du mal à trouver. Réussira-t-il ce soir ce challenge ?

Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 02 octobre 2021.