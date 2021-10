Antoine est l'avant-dernier talent à monter sur la scène de “The Voice All Stars” dans cette première soirée des Cross Battles. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Antoine est électrique. Antoine est sensuel. Antoine est barré et sa présence scénique est indéniable.

Alors quand pour son duel, face à Yoann Launay de la Team Zazie, Antoine attaque avec le titre de M « Machistador », on sait que l’on est parti pour un super show. Et on n’est pas déçu !

Extrait de The Voice All Stars, les Cross Battles, samedi 2 octobre 2021.