La demi-finale de “The Voice All Stars” se clôture sur TF1 avec Will Barber. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Will Barber, coup de foudre de Zazie en saison 6 de The Voice poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin dans cette saison All Stars.

L’homme aux 130 millions de vidéos vues a décidé d’interpréter ce soir, un titre de Joe Cocker : « With a little help from my friend ».

Extrait de The Voice All Stars, la demi-finale, samedi 16 octobre 2021.