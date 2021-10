Pour son second et dernier passage dans la finale de “The Voice All Stars” sur TF1, Manon partage un duo avec Amel Bent. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, Manon partage l’affiche avec Amel Bent avec un titre de notre diva Soul : « Mais tu n’es plus là ». Celle qui a créé la surprise la semaine en éliminant Demi-Mondaine et Anthony Touma va-t-elle, une nouvelle fois, surprendre tout le monde ? Extrait de The Voice All Stars, La finale, samedi 23 octobre 2021.

0 Partages



Partager

Imprimer