Replay “The Voice” : Mary Milton chante « Bang Bang » de Jessie J & Ariana Grande (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 11 débute sur TF1 avec Mary Milton. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, Mary Milton chante depuis qu’elle parle. Fan de comédies musicales, elle a « cassé les cassettes » à force de les écouter et de chanter par dessus ! À force de travail et de persévérance, elle a réussi a faire de la musique son métier.

Elle se sent prête pour une nouvelle aventure : The Voice. Elle regardait l’émission à la télé et se projetait à la place des talents. Elle vient à son tour réaliser son rêve et fouler la scène de The Voice.

Elle espère voir au moins un coach se retourner, et pour cela, elle é décidé d'interpréter "Bang bang" de Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj.

Extrait de The Voice du samedi 26 février 2022.