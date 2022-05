Replay “The Voice” : Louise chante « Take on me » de A-Ha (vidéo)

La soirée des Super Cross Battles de “The Voice” saison 11 se poursuit sur TF1 avec Louise. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle confrontation, C’est au tour de Vianney de défier Marc Lavoine avec sa carte maîtresse : Louise. Un talent mélomane, orfèvre des notes et musicienne. Pour cette Super Cross Battle, Louise a choisi de réinterpréter un titre du groupe A HA : « Take on me ».

Face à elle, Marc Lavoine, a placé Clément avec un titre d’Elton John : « Rocket man ».

Lequel de ces deux talents remportera le vote du public et participera aux demi-finales ?

Extrait de “The Voice”, les Super Cross Battles du samedi 7 mai 2022.