Désigné face à Mister Matt et Mattéo, Kévin Yven monte sur la scène de “The Voice” pour sa Super Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Kévin est le technicien de la voix. C’est pour cette raison que Florent Pagny a utilisé son joker pour le sauver lors des Cross Battles.

Pour clôturer cette battle à trois, cette soirée mais également cette saison d’émissions enregistrées, notre talent a choisi un titre de Céline Dion : « My heart will go on ».

Découvrez sa prestation.

Extrait de “The Voice”, les Super Cross Battles du samedi 7 mai 2022.