Replay “The Voice” : Vike chante « Je suis malade » de Serge Lama (vidéo)

La demi-finale de la 11ème saison de “The Voice” se poursuit sur TF1 avec la Team Amel Bent et son troisième talent : Vike. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour sa demi-finale, Vike a suivi les conseils de sa coach Amel Bent. Le rock c’est bien, mais l’émotion c’est mieux. Il a donc choisi un titre de Serge Lama : « Je suis malade » pour plaire au public.

Vike habite Versailles. Il est chanteur et musicien : il a commencé la guitare au conservatoire à 5 ans. La guitare et le chant deviennent petit à petit une passion, jusqu’à faire partie d’un groupe au lycée… Vike prend conscience à ce moment-là qu’il veut en faire son métier. Très pudique, il n’aime pas parler de lui mais préfère s’exprimer en chanson et faire ressentir des émotions aux gens.

Pour les auditions à l’aveugle, Il avait préparé une version très personnelle de « I love you » de Billie Eilish. Pour sa battle face à Nabila, il avait superbement interprété : « Ne me quitte pas ». Pour sa cross Battle, Vike avait choisi un titre plus rock des White Stripes. Le public n’a pas adhéré. Amel, sure de son talent, a utilisé son seul joker pour le sauver. Une erreur que Vike n’a plus commise. Pour sa super Cross Battle, Vike a renoué avec les faveurs du public en choisissant un titre de Christophe : « Les mots bleus ».

Ce soir, face à Doryan et Mary Milton, Vike joue gros et ne pourra plus être sauvé par Amel.

Extrait de “The Voice”, la demi-finale du samedi 14 mai 2022.