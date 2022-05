Replay “The Voice” : Mister Mat chante « Non, je ne regrette rien » d'Edith Piaf (vidéo)

La demi-finale de la 11ème saison de “The Voice” se poursuit sur TF1 avec la Team Vianney et son deuxième talent : Mister Mat. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Face à Pauline, on retrouve Mister Mat. Il habite Voiron en Isère, près de Grenoble. Il est un musicien accompli.

Pendant 10 ans, il a sillonné le monde avec son groupe, sorti 8 albums et fait plus de 700 concerts. Un talent solide, discret, sensible et qui possède une réelle expérience de scène.

Ce soir, pour sa demi-finale, Mister Mat va interpréter un titre d’Edith Piaf : « Non, je ne regrette rien » pour tenter de remporter son ticket pour la finale.

Extrait de “The Voice”, la demi-finale du samedi 14 mai 2022.