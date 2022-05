Dans cette demi-finale de la saison 11 de “The Voice”, les talents partagent la scène avec leur coach avant le résultat des votes des téléspectateurs. Nous vous proposons de voir ou de revoir la prestation de Loris et Caroline Costa avec Marc Lavoine.

Après les Super Cross Battles, Marc Lavoine n'a plus que deux talents dans son équipe Loris et Caroline Costa.



Ce soir, ce sont les téléspectateurs de TF1 qui décident... Qui de Loris ou Caroline Costa ira la semaine prochaine en Finale ?

Avant de découvrir le choix du public, on retrouve Loris, Caroline Costa et Marc Lavoine pour un dernier titre en français : « Nos plus belles années » de Grand Corps Malade & Kimberose.



Extrait de “The Voice”, la demi-finale du samedi 14 mai 2022.