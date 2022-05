Replay “The Voice” : Mister Mat chante « Je l'aime à mourrir » de Francis Cabrel (vidéo)

Désigné par les téléspectateurs de TF1 super finaliste face à Nour, Mister Mat monte une dernière fois sur la scène de “The Voice” pour un nouveau titre en solo. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Mister Mat est super finaliste ce soir. Il a été qualifié par les téléspectateurs pour participer à la dernière étape de la saison : la super finale.

Mister Mat habite Voiron en Isère, près de Grenoble. Pendant 10 ans, il a sillonné le monde avec son groupe, sorti 8 albums et fait plus de 700 concerts. Un talent solide, discret, sensible et qui possède une réelle expérience de scène.

Pour cette dernière étape, il a décidé d'interpréter un titre de Francis Cabrel : "Je l'aime à mourir".

Extrait de “The Voice”, la finale du samedi 21 mai 2022.