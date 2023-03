Replay "The Voice" : Elio chante « Salope ! » de Bigflo et Oli (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 12ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Elio. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Le pari est risqué pour Elio qui a décidé de chanter le titre "Salope !" de... Bigflo et Oli coachs de cette 12ème saison.

Elio est étudiant en STAPS à Montpellier. Il se définit comme « un rappeur observateur ». Il a énormément voyagé et revient d’un tour d’Europe en vélo avec un ami du lycée. Une aventure incroyable de 12 000 kms, pendant laquelle il a traversé 26 pays ! Cette expérience a été très formatrice et l’a beaucoup inspiré pour sa musique. En observant les gens durant son voyage, il a écrit de nombreux textes et se sert de cela au quotidien pour nourrir ses compositions.

Grâce à The Voice il compte bien défendre sa place en tant qu’artiste à part entière. Bigflo et Oli vont-ils se retourner ?

Extrait de “The Voice”, les auditions à l'aveugle du samedi 4 mars 2023.