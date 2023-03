Replay "The Voice" samedi 11 mars 2023 : Voici les 8 talents sélectionnés (vidéo)

Samedi 11 mars 2023 à partir de 21:10, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre sur TF1 la troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 12ème saison de "The Voice". Voici les 8 talents qui ont été sélectionnés cette semaine par les coachs.

Troisième session des auditions à l'aveugle de "The Voice" sur TF1 et on retrouve les 4 coachs de cette 12ème saison : Amel Bent, Zazie, Vianney et Bigflo & Oli.

Une fois de plus, ils ont dû batailler pour tenter de récupérer des talents puissants et le super block, qui a fait son retour, a été utilisé !

De nouvelles voix, de belles rencontres et de l'émotion avec les 13 talents qui se sont succédés sur scène mais seuls 8 d'entre eux ont intégré une équipe et sont qualifiés pour la prochaine étape : les Battles.

Cette semaine, Bigflo et Oli ajoutent trois nouvelles voix à leur équipe : Hanna, Bey et Nicoline. Leur équipe compte à présent 6 talents.

Amel Bent a récupéré également trois talents supplémentaires : Elise, Nayo et Tayane. Son équipe se compose à présent de 8 talents.

Vianney repart ce soir avec un nouvelle voix : Lummen Nae. Son équipe totalise désormais 5 talents.

Un talent seulement ce soir également pour Zazie, victime du super block, Supernova. Son équipe compte à présent 7 talents.

Nous vous proposons de voir ou de revoir les prestations de ces 8 talents sélectionnés dans cette 3ème soirée des auditions à l'aveugle par les coachs.