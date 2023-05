Désigné face à David Dax, Max Novik monte sur la scène de "The Voice" pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

David Dax face à Max Novik. Voici l'affiche de la sixième cross battle de la soirée. Elle promet d'être haute en puissance.

David Dax, talent de la team Amel Bent a interprété un titre de The Greatest Showman "Never Enough".

Quant à Max Novik, il a décidé de choisir un titre d'Emmanuel Moire "Sois tranquille".

Lequel de ces deux talents remportera le vote du public ?

Extrait de "The Voice", les Cross Battles du samedi 6 mai 2023.