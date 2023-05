Fanchon, Hanna et Dame, les trois demi-finalistes de Big Flo et Oli montent sur la scène de "The Voice" pour partager un moment musical avec leur coach. Nous vous proposons de voir ou re revoir leur prestation.

Dans cette demi-finale de "The Voice", chaque coach interprète un titre avec son ou ses demi-finalistes. Un moment toujours riche en émotions pour les talents. Pour cette demi-finale BigFlo et Oli chantent "Empire State of Mine" de Jay Z et Alicia Keys accompagnés de leurs trois talents Fanchon, Hanna et Dame. Ce soir, ce sont les téléspectateurs de TF1 qui décident si Fanchon, Hanna et Dame iront en finale la semaine prochaine. Extrait de "The Voice", la demi-finale du samedi 27 mai 2023.

0 Partages



Partager